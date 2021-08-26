Бастрыкин заинтересовался избиением пермской девочки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об избиении несовершеннолетней девочки в Пермском крае.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, 16 августа между подростками в Перми возник конфликт, в ходе которого несовершеннолетняя 2006 года рождения нанесла 13-летней знакомой несколько ударов руками и ногами.

Следственными органами региона проводится доследственная проверка, которая поставлена на контроль в центральном аппарате СК.

Как сообщалось, в сеть попало видео избиения.