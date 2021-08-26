В МВД анонсировали новые правила тестирования водителей на опьянение

Министерство внутренних дел России подготовило проект постановления об освидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения и оформлении его результатов.

Как следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, определяется перечень средств измерений, так как ранее анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе в указанный перечень включены не были.

Предлагается закрепить список измерительных приборов для выявления состояния опьянения, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе.

Ранее в России предложили увеличить штрафы за использование телефона во время управления автомобилем. Это произошло после резонансной аварии в Москве.