26 Августа 2021
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Общество В России
алкотестер (2012) | Фото: gudok.ru

В МВД анонсировали новые правила тестирования водителей на опьянение

Министерство внутренних дел России подготовило проект постановления об освидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения и оформлении его результатов.

Как следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, определяется перечень средств измерений, так как ранее анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе в указанный перечень включены не были.

Предлагается закрепить список измерительных приборов для выявления состояния опьянения, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе.

Ранее в России предложили увеличить штрафы за использование телефона во время управления автомобилем. Это произошло после резонансной аварии в Москве.

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Теги: МВД, водители, алкоголь



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