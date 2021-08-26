26 Августа 2021
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Общество В России
(2004) | Фото

Минпросвещения: учителям рекомендовано привиться от коронавируса

Школьным учителям желательно привиться от COVID-19.

Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, процедура остаётся добровольной.

Так в эфире телеканала "Россия 24" он ответил на вопрос о том, достаточна ли в настоящее время вакцинация учителей.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова напомнила о недопустимости принудительной вакцинации учеников и педагогов, ограничений для непривитых.

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Теги: Минпросвещения, коронавирус, школа, учителя



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