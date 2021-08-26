26 Августа 2021
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Политика Центральный ФО Москва
Телеканал &quot;Дождь&quot; (2021) | Фото: Телеканал &quot;Дождь&quot; / facebook.com/tvrain

Московские власти не согласовала митинг против закона о СМИ-иноагентах

Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова получила от мэрии Москвы отказ в согласовании "Митинга журналистов".

Заместитель департамента региональной безопасности Василий Олейник объяснил отказ "складывающейся эпидемиологической обстановкой" и "запретом на проведение публичных мероприятий" из-за эпидемии COVID-19.

Русова намерена обжаловать отказ в суде. Тем временем, профсоюз намерен провести "ряд мероприятий в другом формате", в частности присоединиться к встрече кандидата в депутаты Госдумы Сергея Митрохина с избирателями 4 сентября. В мероприятии примут участие журналисты, сотрудники и руководители СМИ, юристы, чтобы обсудить "пути защиты и договориться о совместных действиях".

Профсоюз журналистов и работников СМИ предложили столичным властям согласовать акцию "против внесения журналистов и СМИ в реестр иноагентов", сообщает "Коммерсант".

Напомним, 20 августа Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента телеканал "Дождь" и юрлицо издания "Важные истории" Istories fonds, зарегистрированное в Латвии.

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Теги: СМИ-иноагенты, Москва, митинг



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