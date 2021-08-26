В России впервые с июля зафиксирована недельная инфляция

Недельная инфляция в России с 17 по 23 августа составила до 0,1%.

Неделей ранее была дефляция в 0,01%. С начала года инфляция составила 4,58%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, за неделю стоимость бензин подорожал на 0,3%, дизельное топливо - на 0,1%.

Среди продуктов больше всего подорожала колбаса (0,9%), сосиски, сардельки, шоколадные конфеты (0,8%), говядина, свинина, мясные консервы для детского питания (0,6%), печенье и вермишель (0,5%). На 0,3% подорожало мясо кур, на 0,2% - сахар.

Куриные яйца стали дешевле на 0,8%, плодоовощная продукция стала доступней на 1,7%.

Как сообщили Накануне.RU в Минэкономики, дефляция неделей ранее в 0,01% была связана со снижением цен на плодоовощную продукцию.

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