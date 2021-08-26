26 Августа 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко (2017) | Фото: news.pn

В офисе Зеленского не подтвердили его причастность к "озеленении" Порошенко

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает глупым заявление экс-президента страны Петра Порошенко, по словам которого, действующий лидер страны Владимир Зеленский может быть причастен к нападению в центре Киева, в ходе которого его облили зеленкой.

"Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за Порошенко",— заявил Подоляк изданию "Liga.net".

24 августа, после торжественных мероприятий по случаю Дня независимости, Порошенко облили зеленкой. Инцидент произошел в центре Киева. Правоохранительные органы задержали напавшего.

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Теги: Зеленский, Порошенко, Украина



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