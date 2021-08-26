26 Августа 2021
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
(2021) | Фото: 41.mchs.gov.ru

В Дагестане найдено тело одного из пяти туристов, пропавших после ливня

В четырех километрах от Карадахской теснины в Гунибском районе Дагестана обнаружено тело 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга.

Как сообщили Накануне.RU в республиканском управлении Следственного комитета РФ, он был одним из пяти человек, пропавших после ливня и последующего схода селя 22 августа.

Спасатели с местными жителями и волонтерами продолжают поиски еще четырех туристов, один из которых москвич.

Как сообщалось, в Дагестане из-за ливневого дождя с градом на реке Квартал и в Карадахской теснине поднялся уровень воды.

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Теги: Дагестан, туристы, поиски



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