В России предложено создать детский реестр информресурсов

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать в России реестр детских информационных ресурсов.

Она считает, что данную инициативу следует реализовать Министерству просвещения. Как отметили Кузнецова, реестром могли бы пользоваться родители, "чтобы предложить своим детям для использования". Заявление прозвучало на президиуме Госсовета РФ по вопросам общего образования. Детский омбудсмен обратилась с таким предложением к президенту Владимиру Путину.

Отмечается, что сегодня в интернете имеется много полезной информации, при этом найти ее сложно.

Тем временем, глава государства предложил распространить продлёнку – формат школы полного дня – на максимальное количество школ в России.