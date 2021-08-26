В ПФР сообщили, как пенсионерам получить «путинские» выплаты

Российским пенсионерам не нужно никуда обращаться за получением единовременной выплаты в 10 тыс. руб.

Как следует из сообщения отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, деньги направят в беззаявительном порядке вместе с пенсией.

Единовременная выплата будет осуществлена в сентябре. "Доставка единовременной денежной выплаты будет осуществляться в том же порядке, в котором производится доставка соответствующих видов пенсий", — отмечается в сообщении.

Ранее предложения Путина об единоразовых выплатах прокомментировал известный промышленник Константин Бабкин. По его мнению, в силу небольших сумм, люди быстро о них забудут.

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