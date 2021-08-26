26 Августа 2021
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Политика Краснодарский край
фермер, корова, сельское хозяйство, молочная ферма (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 600 млн рублей направлено на поддержку сельхозкооперативов на Кубани за пять лет

На Кубани региональные власти продолжают системную поддержку фермерских хозяйств, передает корреспондент Накануне.RU. За 5 лет на укрепление начинающих сельхозкооперативов в Краснодарском крае было направлено более 600 млн рублей.

Средства выделены из регионального бюджета на реализацию краевой профильной программы по поддержке молодых фермерских объединений в рамках исполнения поручения губернатора Вениамина Кондратьева.

"Развитию сельхозкооперации на Кубани мы уделяем особое внимание. Именно это форма взаимодействия помогает фермерам быть конкурентоспособными и устойчивыми в современных условиях ведения бизнеса. Для поддержки кооперативов работают профильные программы, в том числе, разработанная и действующая по поручению главы региона", – отметил заместитель губернатора Андрей Коробка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, с 2017 года начинающим сельхозкооперативам, работающим не более 12 месяцев с даты регистрации, предоставляются краевые гранты. С начала действия программы грантополучателями стали 20 кооперативов. Общая сумма выданных средств превышает 560 млн рублей. В 2021 году на эти цели направлено 55 млн рублей.

фермер, корова, сельское хозяйство, молочная ферма(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего на данный момент в Краснодарском крае работает 168 сельхозкооперативов. В них состоит более 2,2 тысяч пайщиков.

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Теги: вениамин кондратьев, сельхозкооперативы, поддержка фермерских хозяйств



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