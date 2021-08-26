В Каневском районе Кубани завершили строительство газопровода

В Каневском районе Краснодарского края завершили строительство газопровода, передает корреспондент Накануне.RU. Работы по прокладке этой ветки выполнялись в рамках краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Распределительный газопровод низкого давления протяженностью 3 километра проложили по улице Полевой в хуторе Трудовая Армения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края. Сейчас ведутся работы по подготовке к вводу объекта в эксплуатацию. Ввод его в эксплуатацию даст возможность обеспечить природным газом все домовладения хутора.

"По поручению губернатора в этом году газифицируют 27 населенных пунктов. Что особенно важно – люди не будут платить за подведение газопровода к участкам. Это будут делать за счет средств единого оператора газификации и инвестиций газораспределительных организаций. Сейчас на Кубани полным ходом идет прием заявок на бесплатную догазификацию домовладений", – отметил вице-губернатор края Александр Трембицкий.

Обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков жителей России до 2023 года поручил Президент РФ в послании Федеральному Собранию. В октябре 2020 года с таким предложением выступал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.