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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
изнасилование, девочка, девушка (2016) | Фото: Oren1.ru

СМИ: "Задержанные по подозрению в педофилии тюменцы, работали в одной строительной компании"

Стала известна личность подозреваемого в убийстве восьмилетней Насти М. По предварительной информации - задержанный - югорчанин - Виталий Б. Согласно данным, опубликованным на его странице в социальной сети "ВКонтакте", он действительно служил в спецназе - в 2001-2003 гг. в городе Асбест, в/ч 25642 12 ОБрСпН ГРУ, передает корреспондент Накануне.RU.
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По данным telegram-канала Life Shot, подозреваемый в убийстве девочки утверждает, что в момент совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения.

"В тот день он привел ее в съемную квартиру, в которую месяц назад съехал от жены. Наутро, когда протрезвел, в ванной нашел тело девочки. Решил заметать следы и якобы даже не понимал, сколько дней прошло", - говорится в сообщении канала. Также канал приводит комментарий коллеги подозреваемого. Тот рассказал, что Виталий периодически прикладывался к бутылке без причины, а квартиру начал снимать после ссоры с женой. Подозреваемого коллега характеризует как "нормального парня, бывшего спецназовца".

Местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что Виталий Б. якобы работал в одной компании с другим тюменцем, подозреваемым в изнасиловании мальчика. Напомним, его "взяли" незадолго до обнаружения тела Насти. По версии следствия, 16 августа, в 18.00 мужчина на лестничной площадке уличного спуска у входа в подвал в одном из домов по ул. Стартовая надругался над мальчиком 2011 года рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Фирма, в которой работал Виталий Б., занималась мебелью и строительными работами. По данным "ТюменьПро", когда оперативные сотрудники приходили для забора ДНК у сотрудников компании, будто бы подозреваемый оказался единственным, кто не сдал генный материал. Однако он допустил ошибку - упаковал тело убитой девочки в полиэтиленовые пакеты и в коробку от вытяжки, монтажом которых сам и занимался по работе. Труп спрятал за стиральной машиной в квартире, которую снимал в соседнем с Наcтиной семьей доме. От тела будто бы избавился, когда запах разложения стал невыносим - выкинул прямо в коробке.

Вытяжек, поставлявшихся в таких коробках, за последнее время было установлено три штуки. По совпадению, установкой таких конструкций занимался и подозреваемый в надругательстве над 10-летним мальчиком, которого задержали 18 августа. Именно благодаря задержанию этого мужчины следствие получило информацию, где искать вероятного убийцу девочки.

Напомним, пострадавшая пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 года. Задержанный по подозрению в убийстве Насти М. признал свою вину, но отрицает причастность к другим преступлениям.

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Теги: СКР, Настя М., тело, подозреваемый, спецназовец, убийство



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