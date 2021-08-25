Путин обсудил исходящие с территории Афганистана угрозы с премьером Пакистана Имран-Ханом

Президент России Владимир Путин обсудил с премьером Пакистана Имран-Ханом ситуацию в Афганистане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Стороны договорились о координации подходов по афганской проблематике. Во время беседы была подчеркнута важность поддержания мира в стране, налаживание межафганского диалога и недопущения насилия. Важно, чтобы сформированное правительство было инклюзивным - учитывало интересы всех групп населения.

Также Путин с Имран-Ханом отметили целесообразность использования возможностей ШОС для борьбы с терроризмом и наркоугрозой.

Отметим, что ранее глава государства обсудил ситуацию в Афганистане с председателем КНР Си Цзиньпином. Москва и Пекин выразили готовность наращивать усилия по "борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика".

Лидеры двух стран согласились, что все заинтересованы в скорейшем установлении мира в Афганистане, поскольку иначе нестабильность может распространиться на сопредельные регионы.