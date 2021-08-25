В Челябинске самолет "S7 Airlines" столкнулся с птицей при взлете
В челябинском аэропорту самолет авиакомпании "S7 Airlines", летящий в Новосибирск столкнулся с птицей во время взлета. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел сегодня, в 17.10 в аэропорту Баландино. После произошедшего командир воздушного судна принял решение продолжить полет.
Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.