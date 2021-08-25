МВД опубликовало видео допроса возможного убийцы девочки из Тюмени. Он признал вину

МВД России опубликовало видеоролик с допросом подозреваемого в убийстве школьницы из Тюмени Насти М., передает корреспондент Накануне.RU.

Подозреваемый - 40-летний мужчина, уроженец Сургута. Ранее сообщалось, что он бывший спецназовец. В МВД России сообщили, что ДНК мужчины совпало с образцами, найденными на теле ребенка. Свою вину мужчина признал, но отрицает причастность к исчезновениям других детей. Ранее в СМИ появилась информация о возможном серийном маньяке, жертвами которого стали, по меньшей мере, девять детей.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, подозреваемого в убийстве вычислили с помощью куска половика, в который был завернут труп девочки, и коробки из под бытовой техники, куда преступник и поместил тело.

"Тело девочки в момент обнаружения 19 августа было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан", — говорится в официальном сообщении МВД.

Напомним, пострадавшая пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 года.

