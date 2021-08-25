"Бомжеватая организация на рынке госуслуг": Кигим разъяснил подчиненным статус ПФР

Председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим во время видеоконференции с руководителями региональных отделений заявил, что у возглавляемой им организации нет статуса, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь об этом зашла когда глава ПФР затронул тему начисления премий работникам фонда.

"Я обещал никого до сентября премий не лишать и никого до сентября премий не лишаю. Я введу только одно ограничение. Пенсионный фонд никак не может определиться. Во-первых, у него нет статуса. Что это - ФОИВ, учреждение или бомжеватая организация на рынке госуслуг. Поэтому фонд хитро платят себе два раза. В день соцработника они платят себе выплаты как соцработники, а в день финансиста - как финансисты. В День финансиста вы премии не получите, а по итогам сентября вы эту премию получите, как по итогам выполнения госзадания", - разъяснил Андрей Кигим.

По оценке telegram-канала "Незыгарь", это высказывание компрометирует предвыборную повестку "Единой России", в которую глава ПФР вступил в 2010 г., став членом так называемого "Либерального клуба" "ЕР".

"Выплата пенсий и сопутствующие операции - это не госуслуги, а возвращение пенсионерам части созданной ими прибавочной стоимости, которую в течение трудовой деятельности они отчисляли в соответствующий фонд. Государство может являться лишь оператором этих услуг. Следующая неточность - "бомжеватая". Учитывая начисленную среднюю зарплату сотрудников (18 тыс. руб.) можно говорить скорее о нищенской организации", - сообщает канал.