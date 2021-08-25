"Бомжеватая организация на рынке госуслуг": Кигим разъяснил подчиненным статус ПФР

25 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Центральный ФО В России Москва
Руководитель ПФР Андрей Кигим. (2021) | Фото: пресс-служба Фонда социального страхования России

"Бомжеватая организация на рынке госуслуг": Кигим разъяснил подчиненным статус ПФР

Председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим во время видеоконференции с руководителями региональных отделений заявил, что у возглавляемой им организации нет статуса, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь об этом зашла когда глава ПФР затронул тему начисления премий работникам фонда.

"Я обещал никого до сентября премий не лишать и никого до сентября премий не лишаю. Я введу только одно ограничение. Пенсионный фонд никак не может определиться. Во-первых, у него нет статуса. Что это - ФОИВ, учреждение или бомжеватая организация на рынке госуслуг. Поэтому фонд хитро платят себе два раза. В день соцработника они платят себе выплаты как соцработники, а в день финансиста - как финансисты. В День финансиста вы премии не получите, а по итогам сентября вы эту премию получите, как по итогам выполнения госзадания", - разъяснил Андрей Кигим.

По оценке telegram-канала "Незыгарь", это высказывание компрометирует предвыборную повестку "Единой России", в которую глава ПФР вступил в 2010 г., став членом так называемого "Либерального клуба" "ЕР".

"Выплата пенсий и сопутствующие операции - это не госуслуги, а возвращение пенсионерам части созданной ими прибавочной стоимости, которую в течение трудовой деятельности они отчисляли в соответствующий фонд. Государство может являться лишь оператором этих услуг. Следующая неточность - "бомжеватая". Учитывая начисленную среднюю зарплату сотрудников (18 тыс. руб.) можно говорить скорее о нищенской организации", - сообщает канал.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Андрей Кигим, Пенсионный фонд России, премии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети