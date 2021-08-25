25 Августа 2021
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Керсти Кальюлайд (2016) | Фото: rus.postimees.ee

Украина не соответствует критериям членства в ЕС и НАТО, - президент Эстонии

Для членства в ЕС Украине нужно работать еще не менее 20 лет. Со вступлением же в НАТО все еще сложнее. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, отвечая на вопрос возможного расширения ЕС и включения в него Украины, Молдовы и Грузии.
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"Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится где-то 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - сказала Кальюлайд "Европейской правде".

Что касается НАТО, то для вступления в этот военный блок нужно, чтобы не было территориальных споров с другими странами и "оккупированных территорий".

На днях примерно то же самое заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который сказал, что в ближайшие пять лет не будет даже запущена процедура вступления Украины в ЕС. В мае посол ЕС на Украине Матти Маасикас признал, что не все в ЕС хотят видеть в своих рядах Украину.

Напомним, в 2016 году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства в НАТО". А в 2019 году глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли заявил, что ЕС не в том состоянии, чтобы предоставлять Украине хотя бы перспективу членства.

Интересно, что и на Украине нет устойчивого большинства, желающего войти в ЕС и НАТО. В ЕС хотят лишь чуть больше 50% населения, а в НАТО - 40-45%.

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Теги: Украина, ЕС, НАТО



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