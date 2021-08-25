25 Августа 2021
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Общество Челябинская область
Египет, туризм, пляж, отдых, зонт (2016) | Фото: Накануне.RU

Из Челябинска запускают прямые рейсы на курорты Египта

С 30 августа возобновляется прямое авиасообщение между Челябинском и египетскими курортами. Вылеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут выполнять по одному разу в неделю, сообщили Накануне.RU в пресс-служба аэропорта.

Прямые рейсы будет осуществлять авиакомпания Red Wings. В Хургаду вылеты запланированы по вторникам в 10:20, в Шарм-эль-Шейх - по средам в 10:20.

Напомним, авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии назвала случившееся терактом. 8 июля 2021 года президент России Владимир Путин отменил указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать на египетские курорты.

Первый после возобновления авиасообщения между Россией и курортами Египта самолет авиакомпании EgyptAir приземлился в Хургаде 9 августа.

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Теги: Хургада, рейс, самолет,



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