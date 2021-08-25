25 Августа 2021
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изнасилование, девочка, девушка (2016) | Фото: Oren1.ru

В Прикамье педофил получил 15 лет "строгача" за изнасилование восьмилетней девочки

В Прикамье 53-летнего ранее неоднократно судимого неработающего местного жителя приговорили к 15 годам "строгача" с ограничением свободы на полтора года, сообщили Накануне.RU в региональном СКР.

Мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку.

Преступление было совершено летом прошлого года. Ребенок катался на велосипеде недалеко от дома. Когда у велосипеда спустило колесо, девочка обратилась к знакомому своего отца с просьбой отремонтировать его. Мужчина воспользовался доверием девочки и изнасиловал ее в гараже.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год и шесть месяцев", - говорится в сообщении СКР.

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Теги: педофил, мужчина, девочка, изнасилование



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