В Прикамье педофил получил 15 лет "строгача" за изнасилование восьмилетней девочки

В Прикамье 53-летнего ранее неоднократно судимого неработающего местного жителя приговорили к 15 годам "строгача" с ограничением свободы на полтора года, сообщили Накануне.RU в региональном СКР.

Мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку.

Преступление было совершено летом прошлого года. Ребенок катался на велосипеде недалеко от дома. Когда у велосипеда спустило колесо, девочка обратилась к знакомому своего отца с просьбой отремонтировать его. Мужчина воспользовался доверием девочки и изнасиловал ее в гараже.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год и шесть месяцев", - говорится в сообщении СКР.