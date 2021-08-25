25 Августа 2021
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Общеобразовательная школа 79 в Академическом (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин предложил ввести во всех школах продлёнку

Владимир Путин предложил распространить продлёнку – формат школы полного дня – на максимальное количество школ в России.

"Дети должны иметь возможность оставаться в школе после занятий. Даже соцопросы показывают, что конфликты с родителями у детей возникают чаще всего из-за школьных занятий. Дети могут делать домашнее задание на продленке, школы полного дня очень востребованы сегодня. Там же могут и спортом позаниматься, в кружках. И для родителей это будет большое подспорье в работе", - заявил президент, выступая на президиуме Госсовета, посвященном началу учебного года.

Также глава государства анонсировал программу капремонта и технического переоснащения школ.

"Для ребят это второй дом. И каким он будет - должно зависеть не только от чиновников. Уже есть успешный опыт внедрения учеников в процесс модернизации школ, причем на стадии проектирования. Надо сделать так, чтобы школа отвечала представлениям о ней. Чтобы в обновленных школах развивалось самоуправление, работали кружки по запросам ребят и родителей. Чтобы педагоги поддерживали детей и активно участвовали в таких проектах", - отметил Путин.

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Теги: владимир путин, продленка, школа полного дня, домашнее задание



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