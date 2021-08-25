Путин: "Дифференциация в качестве образования в нашей стране очень высокая, слишком высокая"

Владимир Путин раскритиковал систему общего образования, которая в России не дает равного доступа к качественному получению знаний.

"Дифференциация в качестве образования в нашей стране очень высокая, слишком высокая. Нужно проанализировать такое положение дел по каждому учебному заведению", - отметил глава государства на президиуме Госсовета.

"Образование – это вопрос общенациональной повестки, этот вопрос важен для каждой российской семьи. Надо обеспечить справедливость, равные стартовые условия для каждого ребенка. Во всех школах страны должны быть условия для раскрытия способностей и талантов. Много здесь зависит от региональных команд, от самих школ", - добавил Путин.

Он считает, что цифровизация может быть одним из инструментов на пути к выравниванию возможностей. "Наших детей трудно удивить, они хорошо разбираются в современных технологиях, с раннего возраста дружат с интернетом, который является помощником в получении знаний и навыков", - сказал президент.

Также, по мнению президента, дети должны как можно раньше определяться с будущей профессией, а учителя должны им в этом помогать. Это, впрочем, противоречит словам Путина о расширении свободы выбора курсов в высшей школе – чтобы студент мог поменять направление обучения на первых стадиях обучения, как это происходит во многих государствах.