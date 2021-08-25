25 Августа 2021
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профсоюз учитель, пикет у Министерства просвещения (2018) | Фото: pedagog-prof.org

Путин попросил не использовать слово "услуга" применительно к учительскому труду

Владимир Путин, выступая на президиуме Госсовета, попросил законодателей убрать из документов и нормативных актов слово "услуга" применительно к учительскому труду.

По его словам, педагогов задевает такая оценка их работы.

"Встречались с представителями отрасли: многих задевает термин "услуга" по отношению к учительскому труду. Они считают, что это обедняет смысл этого труда. Давайте продумаем корректировку законодательства, чтобы это слово использовалось только в бюджетно-финансовых документах", - отметил Путин.

Вместе с тем, у главы государства есть пожелания и к педагогам: "Вопрос образования и просвещения – это очень тонкая вещь, здесь нельзя действовать грубо. Обучение и воспитание должны идти параллельно, рука об руку".

Также президент призвал начать модернизацию действующей системы оплаты труда учителей, "работать над ростом престижа учительского труда в обществе".

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Теги: владимир путин, педагоги, учителя, образование



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