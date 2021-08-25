КПРФ обратилась в президиум ВС из-за снятия Грудинина с выборов в Госдуму

КПРФ обратилась в президиум Верховного суда РФ в связи с отказом судом директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину в участии в выборах в Госдуму. Об этом заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Ранее Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение об исключении Грудинина из списка КПРФ на выборах депутатов Госдумы, где он занимал третье место.

КПРФ намерена обратиться по делу Грудинина и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), однако все же надеется, прежде всего, на отечественное правосудие, добавил Зюганов.

"Я абсолютно уверен, что ЕСПЧ восстановит в правах Грудинина, но боюсь, что это будет уже за рамками предвыборной кампании", - цитирует его РИА Новости.

Ранее ЦИК сняла Грудинина с выборов в Госдуму – он входил в тройку лидеров федерального списка партии. В Центризбирком и Генпрокуратуру обратилась бывшая жена кандидата, заявившая, что у экс-супруга есть незакрытые иностранные счета и доля в белизском офшоре Bontro LTD. Коммунисты считают эту ситуацию "спланированной спецоперацией". Как отметили в КПРФ, в решении ВС от 9 августа говорится, что Ирина Грудинина приложила к своему письму в ЦИК документы о зарубежных активах бывшего мужа, хотя никаких приложений к письму не было.