Южноуральская спортсменка завоевала золото в заплыве на 100 метров на Паралимпиаде в Токио

Южноуральская спортсменка Валерия Шабалина победила в заплыве на 100 метров баттерфляем на Паралимпиаде в Токио, установив мировой рекорд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минспорта.

На Паралимпиаде Валерий Шабалина 27 августа выступит в дисциплине 200 метров вольным стилем, 28 августа примет участие в смешанной эстафете 4х100, 29 августа выступит в дисциплине 100 метров брассом, 31 августа – комплекс и завершит участие в Паралимпиаде 2 сентября в дисциплине 100 метров на спине.

Как отметил министр спорта региона Максим Соколов, Валерия бессменный лидер сборной команды российского плавания. Она является многократной чемпионкой России (39 золотых медалей), пятикратной чемпионкой и рекордсменкой мира, многократной чемпионкой Европы.