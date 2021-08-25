Путин и Си Цзиньпин договорились вместе противостоять терроризму и наркотрафику Афганистана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главной темой стал Афганистан, хотя обсуждались и двухсторонние отношения, и борьба с фальсификацией истории.

Москва и Пекин готовы наращивать усилия по "борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика". Лидеры двух стран согласились, что все заинтересованы в скорейшем установлении мира в Афганистане, поскольку иначе нестабильность может распространиться на сопредельные регионы.

"Для этого предлагается максимально задействовать и потенциал Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры условились также об активизации двусторонних контактов и плотной координации, прежде всего, по линии внешнеполитических ведомств", - говорится в сообщении Кремля.