Празднование 300-летия Екатеринбурга обсудят на "Совете неравнодушных"

В ближайший понедельник, 30 августа, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проведет второе заседание общественного совета по сохранению и развитию культурного наследия, получившего неформальное название "Совет неравнодушных".

Напомним, это новый консультативный орган, призванный стать своеобразным мостом между властью и обществом. В него входят общественные деятели, музыканты, журналисты, историки, архитекторы и депутаты Екатеринбургской городской думы. Первое заседание совета состоялось 25 июня, на нем обсудили концепцию благоустройства набережной Исети.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на этот раз заседание будет посвящено празднованию 300-летия Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году. Активные горожане соберутся во Дворце культуры железнодорожников, где Орлов представит им план подготовки к мероприятиям для обсуждения и внесения предложений.

Участники обсудят развитие значимых для Екатеринбурга общественных пространств, например, Исторического сквера. Речь пойдет также о мероприятиях и проектах, связанных с сохранением и развитием культурного и исторического наследия города, и других инициативах.

Планируется, что подготовке к 300-летию уральской столицы будет посвящено сразу несколько заседаний "Совета неравнодушных".