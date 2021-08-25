25 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Екатеринбург, улица Ленина, флаг Свердловской области, Е100 (2019) | Фото: Накануне.RU

Празднование 300-летия Екатеринбурга обсудят на "Совете неравнодушных"

В ближайший понедельник, 30 августа, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проведет второе заседание общественного совета по сохранению и развитию культурного наследия, получившего неформальное название "Совет неравнодушных".

Напомним, это новый консультативный орган, призванный стать своеобразным мостом между властью и обществом. В него входят общественные деятели, музыканты, журналисты, историки, архитекторы и депутаты Екатеринбургской городской думы. Первое заседание совета состоялось 25 июня, на нем обсудили концепцию благоустройства набережной Исети.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на этот раз заседание будет посвящено празднованию 300-летия Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году. Активные горожане соберутся во Дворце культуры железнодорожников, где Орлов представит им план подготовки к мероприятиям для обсуждения и внесения предложений.

Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов(2020)|Фото: Накануне.RU

Участники обсудят развитие значимых для Екатеринбурга общественных пространств, например, Исторического сквера. Речь пойдет также о мероприятиях и проектах, связанных с сохранением и развитием культурного и исторического наследия города, и других инициативах.

Планируется, что подготовке к 300-летию уральской столицы будет посвящено сразу несколько заседаний "Совета неравнодушных".

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Теги: Екатеринбург, совет, 300-летие, Орлов



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