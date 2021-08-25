8-летнюю тюменку мог убить бывший спецназовец

Задержанного по подозрению в убийстве Насти М. тюменца видели рядом с местом, где было обнаружено тело, незадолго до находки, сообщает РБК Тюмень со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Эту информацию правоохранителям сообщила местная жительница. Она утверждает, что 40-летний мужчина передвигался на автомобиле светлого цвета, а также, что у мужчины в момент, когда он был у озера, был открыт багажник автомобиля.

Издание Readovka пишет, что девочку убил в первые же сутки бывший спецназовец, а ее тело вынес на берег озера, потому что заканчивался срок аренды квартиры. В его доме ранее обнаружили телефон девочки, но не придали этому значения. Якобы 40-летний подозреваемый снимал квартиру в соседнем с Настей доме, в день исчезновения она ушла туда искать бесплатный wifi, чтобы скачать игру. Жилье мужчины уже обыскивали 4 августа, но ничего не нашли. Также в этом доме под лестницей обнаружили телефон девочки, но решили, что она его там "спрятала, чтобы отец не пропил".

Напомним, девочка пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места её жительства. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 года.