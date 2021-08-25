25 Августа 2021
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Политика За рубежом
Аэропорт Кабула (2021) | Фото: Telegram / Mash

МИД Германии назвал условия эвакуации иностранцев из Кабула после 31 августа

Министерство иностранных дел Германии не исключает, что после 31 августа эвакуация иностранных лиц из Кабула может быть продолжена. Правда уже не в форме военной операции, а, например, гражданскими чартерами, передает РИА Новости. Также во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что твердой договоренности о продолжении эвакуации сейчас нет, но ведутся переговоры с талибами* (*террористическая организация, запрещена в России) и с странами, имеющими с Афганистаном общую границу. Обсуждается и возможность вывоза людей сухопутным путем.

Напомним, ранее "Талибан" заявил, что после 31 августа вся эвакуация иностранцев из аэропорта Кабула будет запрещена, за нарушение этого запрета обещают санкции, в том числе применение военной силы.

На сегодняшний день Германия эвакуировала из Кабула более 3,6 тыс. человек, это граждане ФРГ и других западных стран, а также афганские беженцы.

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Теги: мид германии, эвакуация, кабул, иностранцы



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