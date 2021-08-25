25 Августа 2021
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Происшествия
мчс пожарные (2016) | Фото: Накануне.ru

В Оренбурге три человека получили ожоги при пожаре на газоперерабатывающем заводе

В Оренбурге в результате пожара на территории газоперерабатывающего предприятия пострадали три человека.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, ожоги получили три сотрудника компании-подрядчика, их доставили в больницу.

Уточняется, что возгорание произошло во время плановых работ на установке стабилизации углеводородного конденсата.

Следователи опрашивают очевидцев и изымают документы о соблюдении требований охраны труда.

В начале августа пожар произошел на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое. На тушение огня на ямальском предприятии "Газпрома" ушло больше суток. Погибших и пострадавших нет.

После ЧП европейский газотранспортный оператор "Gascade" сообщил, что более, чем в два раза упал уровень прокачки газа по газопроводу "Ямал-Европа". Цена на "голубое топливо" в Европе из-за пожара выросла.

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Теги: пожар, оренбург, газоперерабатывающий завод



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