25 Августа 2021
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сургут (2011) | Фото: Накануне.ru

В Сургуте стартовала трансформация транспортной системы

Глава Сургута Андрей Филатов провёл рабочее совещание по модернизации городской системы общественного транспорта. По итогам встречи руководителем масштабного проекта стал глава департамента городского хозяйства Кирилл Киселёв, в составе рабочей группы – руководители профильных подразделений городской администрации, представители компании "ВЭБ.РФ". К середине сентября команде необходимо защитить бюджет проекта перед администрацией и далее представить на рассмотрение депутатам местной думы, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Прошу бережно, рачительно подойти к модернизации транспортной системы Сургута, не нарушая, не искажая главной цели проекта. Необходимо сформировать целевое ориентирование по финансовому планированию, определить ключевого оператора, проанализировать опыт других городов. Должно быть понимание затратной части проекта", - сказал Филатов.

Ранее план мероприятий по реализации проекта по модернизации транспортной системы города подписали Филатов и руководитель проектного офиса компании "ВЭБ.РФ" Александр Кондрашов. Созданию "дорожной карты" предшествовала длительная работа по оценке имеющейся базы, анализу потребностей сургутян в транспортном обслуживании.

В перспективе планируется заключить контракты на проведение необходимых исследовательских работ и приступить к их выполнению. К февралю 2022 г. может быть разработана новая схема маршрутной сети города. Это позволит усилить те позиции, где стабильно отмечается перегруженность маршрутов. Планируется внедрение терминальной инфраструктуры, кардинальное обновление автобусного парка, который позволит сургутянам пользоваться современным общественным транспортом.

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Теги: Сургут, Андрей Филатов, транспортная система



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