В Магнитогорске начальника отряда колонии подозревают в получении взятки от осужденного

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело в отношении начальника отряда исправительной колонии №18. Его подозревают в получение взятки от осужденного, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2018-2020 гг. подозреваемый получил более 300 тысяч рублей от осужденного. За эти деньги он должен был создать мужчине облегченные условия содержания в колонии и оказать содействия в досрочном освобождении.

В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.