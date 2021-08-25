25 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

В Магнитогорске начальника отряда колонии подозревают в получении взятки от осужденного

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело в отношении начальника отряда исправительной колонии №18. Его подозревают в получение взятки от осужденного, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2018-2020 гг. подозреваемый получил более 300 тысяч рублей от осужденного. За эти деньги он должен был создать мужчине облегченные условия содержания в колонии и оказать содействия в досрочном освобождении.

В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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Теги: колония, взятка, осужденный,



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