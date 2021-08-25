Под Первоуральском - новый лесной пожар, который угрожает садоводам

Под Первоуральском образовался новый лесной пожар. Огонь может угрожать садоводам.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 15 часов 45 минут поступила информация о возникновении нового очага природного пожара в Первоуральском городском округе - на этот раз в районе деревни Хомутовка. По данным ведомства, существует угроза перехода огня на садовое товарищество №82.

"Происходит горение сухой растительности на поле, пожар переходит на лесной массив. Порывы ветра и сухая жаркая погода способствуют его быстрому распространению. Силы огнеборцев направлены на защиту садового товарищества от огня, на место пожара для тушения из аэропорта Кольцово вылетел вертолет Ми-8 МЧС России", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, на месте уже работают 36 человек и 12 единиц техники.

По данным на сегодняшнее утро в Свердловской области тушили 15 лесных пожаров в восьми городских округах. Под Первоуральском действовали четыре очага, площадь активного горения составляла 1,5 га.

Ранее в МЧС опровергли информацию о наборе добровольцев для тушения лесного пожара в районе Первоуральска.