Путину понравилась идея поднимать по утрам в школах российский триколор

Президент России Владимир Путин поддерживает идею о ежедневном торжественном поднятии триколора в школах в качестве патриотической традиции.

"Во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства, прежде всего флаг страны, он поднимается вывешивается на флагшток регулярно, ежедневно", - отметил глава государства во время видеоконференции с учителями, школьниками и общественностью.

"Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера. Например, точно должен быть единый общероссийский стандарт. Поскольку это вопрос общегосударственного характера, конечно, деньги небольшие, думаю, что и отфинансирован он должен быть из государственного бюджета", - добавил президент.