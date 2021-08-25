Около тысячи человек получили разрешение на въезд в Россию из Афганистана

Около тысячи человек получили разрешение на въезд в Россию из Афганистана, об этом сообщил "Интерфаксу" президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал.

По его словам, среди них - граждане России афганского происхождения, студенты российских вузов, обладатели вида на жительство и граждане, имеющие разрешение на работу в РФ.

В диаспоре также надеются, что российское посольство разрешит приехать гражданам Афганистана, которые ранее учились и проживали в России.

Ранее посольство России в Афганистане сообщило, что работает над вывозом в Россию из Афганистана местных студентов. Как ожидается, рейсы будут запрошены в сентябре.

В Кремле сегодня заявили, что анализируют все обращения от граждан Афганистана с просьбами помочь им покинуть страну. Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это касается и студентов военных вузов. По его словам, позиция по ним пока не сформулирована.