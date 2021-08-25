В Крыму на школьные линейки пустят только родителей первоклашек, имеющих QR-код о вакцинации

Хотя в Крыму 1 сентября в школах пройдут традиционные линейки, родителей на них пустят только с QR-кодом о вакцинации. Причем речь только о родителях первоклассников, родственников детей старших параллелей и вовсе не пустят, сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.

Тем родителям, которые будут допущены на линейку, предписывается соблюдать дистанцию и носить маску. Для этого будут работать специальные пропускные пункты в школах. Если учебное заведение нарушит требования, его руководителю могут выписать штраф, передает "Подъем".

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что учебный год в этот раз начнется в обычном, очном формате. При этом школьные линейки регионам рекомендовано проводить на улицах.