25 Августа 2021
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Владимир Путин, Радий Хабиров (2020) | Фото: kremlin.ru

Глава Башкирии молился, чтобы справиться с волнением перед встречей с Путиным

Глава Башкирии Радий Хабиров неожиданно разоткровенничался на встрече с республиканской сборной чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), которой скоро предстоит выступить в финале соревнований.

Хабиров рассказал, что ему в ответственные моменты с волнением помогает справиться молитва. Но интерес публики вызвал даже не этот факт, а один из эпизодов, в котором глава региона разволновался.

"Мы стоим ждем его приезда на улице. Я вроде абсолютно спокоен, но вижу, едет кортеж президента, я начинаю волноваться сильно. Понимаю, что к нам едет великий человек, глава нашего государства. Мне, как всегда в таких случаях, помогла молитва. Три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил и успокоился. Это вот мой рецепт, который мне очень сильно помогает", - рассказал Хабиров.

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Теги: радий хабиров, владимир путин, молитва, волнение



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