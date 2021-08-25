Глава Башкирии молился, чтобы справиться с волнением перед встречей с Путиным

Глава Башкирии Радий Хабиров неожиданно разоткровенничался на встрече с республиканской сборной чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), которой скоро предстоит выступить в финале соревнований.

Хабиров рассказал, что ему в ответственные моменты с волнением помогает справиться молитва. Но интерес публики вызвал даже не этот факт, а один из эпизодов, в котором глава региона разволновался.

"Мы стоим ждем его приезда на улице. Я вроде абсолютно спокоен, но вижу, едет кортеж президента, я начинаю волноваться сильно. Понимаю, что к нам едет великий человек, глава нашего государства. Мне, как всегда в таких случаях, помогла молитва. Три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил и успокоился. Это вот мой рецепт, который мне очень сильно помогает", - рассказал Хабиров.