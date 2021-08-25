25 Августа 2021
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Подвал на улице Попова 71 в Краснотурьинске (2021) | Фото: instagram.com/popova71.life

В уральской мэрии ответили жителям затопленного дома, жаловавшимся на отсутствие выплат

В мэрии уральского города Краснотурьинск ответили жителям многоквартирного дома на улице Попова, 71, которые жаловались на отсутствие обещанных выплат.

Напомним, квартиры жильцов дома заливало каждый раз, когда начинался дождь. Власти заявляли, что причина в крыше, которую нужно ремонтировать, а на это время людей переселят в другие квартиры. После жалобы уральцев губернатору Евгению Куйвашеву на место выезжал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Чиновник осмотрел пострадавшие квартиры, подвалы и встретился с жителями. Людям пообещали компенсации - по 50 тысяч рублей на семью. Однако, по словам жильцов, деньги получили не все, а остальным сказали, что "будут выплачивать по степени оценки ущерба".

Подвал на улице Попова 71 в Краснотурьинске(2021)|Фото: instagram.com/popova71.life

Накануне.RU обратилось в администрацию Краснотурьинска с просьбой прокомментировать данную ситуацию. В ответ на наш запрос в мэрии сообщили, что выплата материальной помощи жителям дома №71 на улице Попова, чьи квартиры пострадали от затопления, начались 20 августа.

"Размер помощи, выплачиваемой жителям одной квартиры - 50 тысяч рублей, включая налоги. Всем пострадавшим семьям материальная помощь будет выплачена до конца августа", - сообщили в администрации.

Подвал на улице Попова 71 в Краснотурьинске(2021)|Фото: instagram.com/popova71.life

Сейчас мэрией Краснотурьинска совместно с управляющей компанией проводится осмотр всех квартир выселенной секции для определения их состояния после затоплений. Как уточнили в администрации, компенсировать материальный ущерб будет подрядчик ООО "МСГрупп" (в том числе через страховую компанию). Сделано это будет по мере оценки величины ущерба.

"Кроме этого, всем выселенным из квартир семьям (35 семей) в мае была оказана единовременная материальная помощь в размере 20 тысяч рублей. Двум семьям также предоставлено маневренное жилье", - добавили в мэрии.

Мы продолжим следить за ситуацией в доме на Попова.

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Теги: Краснотурьинск, дом, выплаты, мэрия



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