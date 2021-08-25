25 Августа 2021
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Общество Челябинская область
В Челябинске на улице Российской провалился асфальт (2021) | Фото: ОНФ Челябинская область

В Челябинске провала асфальта на дороге, отремонтированной в рамках нацпроекта, устранят за два дня

В Челябинске провал асфальта на проезжей части на улице Российской устранят до 27 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Установлено, что разрушение проезжей части произошло на канализационном коллекторе сетей МУП "ПОВВ" и не связано с качеством дорожного полотна. В настоящее время протечки на сетях не обнаружено. МУП должен устранить провал и восстановить дорожное покрытие до 27 августа.

В мэрии подчеркнули, что обвинения в адрес подрядчика о некачественном ремонте необоснованны.

Напомним, ремонтные работы на этом участке были проведены в сентябре 2019 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Работы выполнял "Нижавтодорстрой". В ОНФ считают, что подрядчик обязан исправить нарушение в рамках действующих гарантийных обязательств.

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Теги: нацпроект, ремонт дорог, яма, провал,



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