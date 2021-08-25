25 Августа 2021
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Общество В России
учительница снежана денисовна наша раша (2010) |

Учителя пожаловались Путину на свою "коллегу" Снежану Денисовну

Владимир Путин в преддверии 1 сентября провел встречу с  участниками общего образования: школьниками, родителями и педагогами.

Глава государства подчеркнул, что система оплаты труда педагогов нуждается в совершенствовании, но делать это надо "исходя из бюджетных возможностей". Также он с радостью предложил объявить 2023 год в России Годом педагога и обещал обсудить идею об учреждении в нашей стране Дня отца.

Одна из учительниц во время общения с президентом пожаловалась на то, что образ учительницы-взяточницы Снежаны Денисовны из скетч-шоу "Наша Russia" создает неправильное и утрированное представление о педагогах в школе, а вот положительных примеров в кино и на ТВ почти нет. Путин согласился и добавил, что власти должны выделять деньги на создание правильного образа учителя.

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Теги: учитель, педагог, снежана денисовна, учебный год, владимир путин



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