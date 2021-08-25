Суд незначительно изменил приговор по делу экс-сотрудника ФСБ Черкалина

Второй западный окружной военный суд незначительно изменил приговор Кириллу Черкалину, возглавлявшему управление "К" службы экономической безопасности ФСБ России.

Изменения затронули данные, не касающиеся самого Черкалина, сообщает "Интерфакс".

В тексте приговора теперь "обезличены" двое фигурантов, которые ранее проходили с ним по одному делу - бывшие топ-менеджеры "Еврофинанс Моснарбанка" Владимир Столяренко и Александр Бондаренко. Теперь каждый из них указан как "лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство".

Напомним, в апреле Черкалина, возглавлявшего управление "К" службы экономической безопасности ФСБ России, приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишению воинского звания. Свою вину он признал. Также суд взыскал с экс-подполковника более 600 млн руб. по искам пострадавших.

Уголовное дело против Черкалина было возбуждено в мае 2019 года. Ему вменялось получение взятки на общую сумму в $850 тыс. от совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова и хищение доли в компании "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее 637 млн рублей у деловых партнеров Ткача и Гляделкина.

По делу также были арестованы бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Черкалин, как полагает следствие, руководил преступной группой.