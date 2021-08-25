Лидер афганского сопротивления рассчитывает на вмешательство России в ситуацию в Афганистане

Лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд рассчитывает на помощь России и на ее вмешательство в ситуацию в Афганистане, правда, только политически.

Масуд в интервью РБК сообщил, что официальных контактов с Россией пока у него не было, но он рассчитывает на их установление.

"Я надеюсь на то, что будет возможность это сделать, потому что у России есть опасения по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане, есть обеспокоенность политической ситуацией", - заявил Масуд.

Он считает, что при посредничестве Москвы можно провести переговоры между сопротивлением (в том числе остатками официальной армии и Северного альянса) и талибами* (*террористическая организация, запрещена в РФ).

Также Масуд пугает дистабилизацией ситуации во всей Центральной Азии и на юге России в случае утверждения экстремизма в Афганистане.

Масуд руководит силами сопротивления, сосредоточившимися сейчас в провинции Панджшер – это единственная территория в Афганистане, не подконтрольная талибам*.