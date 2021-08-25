В Нижнем Тагиле без вести пропал сотрудник реабилитационного центра

25 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Челябинская область
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле без вести пропал сотрудник реабилитационного центра

В Нижнем Тагиле разыскивается без вести пропавший мужчина.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, разыскивается 27-летний Иван Беляев. Он является уроженцем Челябинской области, но проживал в Нижнем Тагиле на улице Кузнецкого. Мужчина работал в реабилитационном центре для зависимых лиц, на территории которого он и жил.

Как выяснили оперативники, еще 12 августа Беляев по делам центра отправился в Дзержинский район. Позже он звонил коллегам и предупредил, что выехал и через 40 минут будет на месте. Однако мужчина так и не появился в центре и до сих пор не вышел на связь. Сотрудники полиции связались с родственниками пропавшего, но в Челябинской области он тоже не появлялся.

пропавший без вести(2021)|Фото: нт.66.мвд.рф

Приметы Ивана: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения. Был в камуфлированной ветровке зеленого цвета, синих джинсах и черных кроссовках.

"Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, позвонить в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону: 8 (3435) 97-68-02, либо в группу розыска: 8 (3435) 97-68-59", - добавили в ведомстве.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: мужчина, пропал, МВД, розыск, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети