В Нижнем Тагиле без вести пропал сотрудник реабилитационного центра

В Нижнем Тагиле разыскивается без вести пропавший мужчина.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, разыскивается 27-летний Иван Беляев. Он является уроженцем Челябинской области, но проживал в Нижнем Тагиле на улице Кузнецкого. Мужчина работал в реабилитационном центре для зависимых лиц, на территории которого он и жил.

Как выяснили оперативники, еще 12 августа Беляев по делам центра отправился в Дзержинский район. Позже он звонил коллегам и предупредил, что выехал и через 40 минут будет на месте. Однако мужчина так и не появился в центре и до сих пор не вышел на связь. Сотрудники полиции связались с родственниками пропавшего, но в Челябинской области он тоже не появлялся.

Приметы Ивана: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения. Был в камуфлированной ветровке зеленого цвета, синих джинсах и черных кроссовках.

"Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, позвонить в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону: 8 (3435) 97-68-02, либо в группу розыска: 8 (3435) 97-68-59", - добавили в ведомстве.