25 Августа 2021
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Происшествия В России За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

В аэропорту Кабула мародеры разграбили вертолет Ми-8 российской авиакомпании

В аэропорту Кабула неизвестные разграбили российский вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании Utair, которая работает в Афганистане в рамках гуманитарных миссий ООН.
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По данным Telegram-канала Baza, "работу" мародеров экипаж вертолета обнаружил, когда с трудом попал в аэропорт – с 22 августа талибы* (*террористическая организация, запрещена в РФ) взяли в оцепление гражданский сектор аэропорта и никого туда не пускали.

В Utair подтвердили нападение мародеров. Был вскрыт контейнер с аварийно-спасательным оборудованием и запасами еды: пропали судовая документация, огнетушители, аварийный топор, бронежилеты, кислородные маски, портативная радиостанция и многое другое. Украли даже подголовник сидения для бортпроводника. Также грабители повредили внутреннюю обшивку вертолета, передает РИА Новости. Сейчас разграбленная машина перебазирована в безопасное место.

Ранее Utair на самолете Boeing 767 двумя рейсами вывез из Кабула 245 сотрудников ООН. Utair является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом с 1991 года, а с 2001 года – крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг.

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Теги: кабул, мародеры, ми-8, вертолет, utair



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