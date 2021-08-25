25 Августа 2021
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песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков: В Москве проанализируют просьбу афганцев помочь с эвакуацией

В Кремле анализируют все обращения от граждан Афганистана с просьбами помочь им покинуть страну.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это касается и студентов военных вузов. По его словам, позиция по ним пока не сформулирована.

Представитель Кремля отметил, что ситуация непростая, и вряд ли можно в деталях обсуждать ее в мегафонном формате, передает РИА Новости.

"Эта информация у нас анализируется. Больше мне сейчас сказать нечего", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Россия эвакуировать афганцев и членов их семей, в том числе выпускников российских военных вузов, которые обратились с таким открытым письмом к российским властям.

Ранее посольство России в Афганистане сообщило, что работает над вывозом в Россию из Афганистана местных студентов. Как ожидается, рейсы будут запрошены в сентябре.

Кроме того, как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва готова предоставить услуги гражданской авиации для обеспечения перелета всех граждан Афганистана, желающих уехать в любые зарубежные страны. Дипломат отметила, что целью такого решения является предотвращение ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане.

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Теги: дмитрий песков, афганистан, эвакуация, студенты



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