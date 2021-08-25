В Тюмени 40-летнего мужчину проверяют на причастность к гибели 8-летней девочки

В Тюмени сотрудники Главного следственного управления СК России нашли 40-летнего местного жителя, который может быть причастен к убийству восьмилетней Насти М., сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

С ним проводят следственные действия.

Напомним, пострадавшая пропала 30 июня. Её тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места её жительства. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 года.