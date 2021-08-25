Грудинин в Прикамье не попал на сельскохозпредприятия

Экс-кандидат в президенты РФ и депутаты Госдумы от коммунистов Павел Грудинин 24 августа посетил Пермь, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время визита в краевую столицу директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин и секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот прогулялись по Центральному колхозному рынку, пообщались с продавцами и покупателями, оценили качество продуктов первой необходимости и цены на них.

"В свое время Пермский край обеспечивал себя всем необходимым. А вот сегодня мы видели на рынке сыр по 350 рублей. В принципе натуральным этот сыр не может быть. Ингредиенты, которые туда попали - это, скорее всего, заменитель жиров или пальмовое масло или другие компоненты, которые, к сожалению, привозятся из-за рубежа. Второе, то, что мы видели в овощном ряду. Можно сколько угодно говорить, что помидоры отечественные, но по виду такое качество, что ясно, что это не местное производство", - высказался Грудинин об итогах своего рейда на встрече с журналистами.

При этом он подчеркнул, что Россия в состоянии обеспечить себя качественными продуктами: овощами, молоком, мясом. Правда, для этого нужны реформы.

Экс-кандидат в президенты и депутаты Госдумы принял участие в Пермском форуме Гражданских инициатив, где выступил по вопросу мер социальной защиты малозащищенных слоев населения и встретился с партактивом. Во время встречи обсуждалась программа КПРФ, преобразования, которые предлагает партия.

Также Грудинин озвучил планку, которую КПРФ в Пермском крае поставило себе на грядущие выборы. Так, цель партии - набрать 50% по партийным спискам на выборах в заксобрание Пермского края и Пермскую городскую думу.

"Если бы выборы проходили завтра, подсчет голосов шел честно и открыто, то КПРФ набрала бы более 50% голосов", – заявил он. Намерение набрать 50% голосов на выборах подтвердила и первый секретарь крайкома КПРФ в Прикамье Ксения Айтакова.

Добавим, что программа визита была скорректирована. Грудинин планировал посетить ряд краевых сельскохозяйственных предприятий, в том числе, находящийся в сложном финансовом положении "Пермский свинокомплекс", однако не был на них допущен.

"Ъ" со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора АО "Пермский свинокомплекс" Владимира Капитонова сообщает, что якобы об этом визите на предприятии не знали.