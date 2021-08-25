В Сургутской "ковидной" больнице впервые открыли детское отделение

В "ковидном" госпитале на базе Сургутской окружной клинической больницы открыли детское отделение. Об этом журналистам сообщил главврач первой поликлиники Максим Слепов, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей. В первую и вторую волну COVID-19 детские отделения не открывались.

"Сейчас были вынуждены открыть для того, чтобы госпитализировать детей и сопровождать их в течение болезни", - заявил он.

В общей сложности, сейчас в Сургуте проходит лечение от коронавируса 280 детей. Появились дети в тяжелом состоянии. Процент заболевших подростков от общего числа заразившихся COVID-19 за последние месяцы вырос в два раза — с 7% до 15 %.