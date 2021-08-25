Суд в Челябинске отказался снимать с выборов кандидата в депутаты Госдумы

Челябинский областной суд не стал отменять регистрацию кандидата в депутаты Госдумы от "Партии пенсионеров" Степана Фирстова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Фирстов баллотируется по Златоустовскому одномандатному округу. В суд с иском обратился кандидат в депутаты Госдумы РФ от "Родины" Сергей Гаврюшкин, который идет по этому же округу.

Ранее Сергей Гаврюшкин добивался отмены регистрации кандидата в депутаты Госдумы от "Единой России" Олега Колесникова, но суд ему отказал.