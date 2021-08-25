25 Августа 2021
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Пожар под Первоуральском в районе озера Глухое (2021) | Фото: facebook.com/urales66

В МЧС опровергли набор добровольцев для тушения лесного пожара под Первоуральском

В свердловском МЧС опровергли набор добровольцев для тушения лесного пожара в районе Первоуральска.

Напомним, сейчас основные силы огнеборцев направлены на борьбу с пожарами в Первоуральском и Пышминском городских округах, где сложилась наиболее трудная ситуация. Под Первоуральском на данный момент действуют четыре очага, площадь активного горения составляет 1,5 га.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, уже появилась информация о наборе добровольцев для борьбы с огнем. Как заявили в ведомстве, она не соответствует действительности.

"Сил и средств на тушении природного пожара в Первоуральском городском округе достаточно", - отметили в МЧС.

Природный пожар под Первоуральском(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Там добавили, что ликвидацией таких пожаров занимаются профессиональные специалисты - сотрудники авиалесохраны, лесничеств и МЧС России, которые обучены принципам и тактике пожаротушения. Кроме этого, они владеют навыками ориентирования на местности, имеют специализированную лесопожарную технику, средства пожаротушения, связи и экипировку.

"Привлечение неподготовленных людей к борьбе со стихией - опасно", - заключили в ведомстве.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области тушат 15 лесных пожаров в восьми городских округах.

Добавим, в минувшие выходные уральский активист Владислав Постников отправился к озеру Глухое в качестве добровольца для борьбы с огнем. Пробыв там сутки, он рассказал, почему пожарные уже вторую неделю не могут справиться с возгоранием.

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Теги: пожар, добровольцы, Первоуральск, МЧС



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