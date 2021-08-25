25 Августа 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
ЭКСПО Шелкового пути, ЯНАО, Yamal Product (2019) | Фото: правительство.янао.рф

Рыбокомбинат Салехарда первым наладил экспорт рыбной продукции

Салехардский рыбокомбинат вошёл в реестр предприятий Таможенного Союза. С 24 августа организация имеет право поставлять рыбную продукцию на экспорт, сообщили Накануне.RU в администрации Ямала.
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"Салехардский комбинат стал первым ямальским предприятием, получившим право на экспорт рыбной продукции. Это позволит Ямалу обеспечить успешную реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт" за счёт увеличения поставок продукции аграрного производства за рубеж и расширения списка стран-покупателей", - сказала замдиректора департамента агропромышленного комплекса Ямала Любовь Охман.

В ближайшее время предприятие планирует выйти с рыбной продукцией в Казахстан и Беларусь, а в дальнейшем – в Киргизию и Армению. Потенциал экспортных поставок рыбной продукции глубокой переработки оценивается в 240 т (1 млн банок консервов) в год.

"Сейчас проходит согласование контрактов на поставку рыбных консервов зарубежным заказчикам. Надеемся, что в течение двух недель начнётся отгрузка рыбной продукции, и покупатели в сопредельных странах смогут по достоинству оценить наши ямальские деликатесы", - сказал исполнительный директор ООО "Салехардский рыбокомбинат" Владимир Попов

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Теги: Рыбокомбинат, Yamal product, экспорт



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